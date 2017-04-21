كلب ضخم يهاجم طفلًا أمام منزله.. شاهد ردة الفعل (فيديو)

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

تعرض طفل أمريكي يبلغ من العمر نحو 3 سنوات لهجوم من كلب ضخم أثناء لعبه أمام منزله، مما تسبب له بجروح عديدة.

واظهر فيديو نشرته صحيفة “نيويورك ديلي” الأمريكية الكلب وهو يندفع تجاه الطفل الذي كان يرتدي لباسا أصفر ثم يطرحه أرضا.

وقالت الصحيفة إن الطفل تعرض لعضات عديدة من الكلب مما أدى إلى اصابته بجروح في وجهه ورقبته وباقي أجزاء جسده، في حين تمكن بقية الأولاد من الهرب.

وأظهر الفيديو بعد ذلك سيارة كبيرة تتوقف بجانب الطريق وينزل منها رجال قاموا بالسيطرة على الكلب قبل أن تأتي امرأة وتحمل الطفل المصاب بعيدا.

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع أمس الخميس في منطقة “سبرينج فالي” في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة مشيرة إلى أن الكلب هو من فصيلة “بيت بول” المعروف بقوته وشراسته.