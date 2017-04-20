رشيد عساف يعتذر عن “راس غليص 3”

المصدر: دمشق- إرم نيوز

اعتذر النجم السوري رشيد عساف عن تصوير الجزء الثالث من مسلسل “راس غليص“وذلك عندما لم يصل إلى اتفاق مع الجهة المنتجة لمواصلة بطولته في هذا العمل.

وأوضح عساف في تصريح لـ”إرم نيوز” أنه اعتذر عن المشاركة بشكل نهائي في العمل بعد وقت من المفاوضات مع الجهة المنتجة، مؤكدًا عدم وجود علاقة له في أي إيحاء لظهور شخصية “غليص” في أي عمل مقبل.

وتوجه النجم رشيد عساف بالاعتذار الشديد لكل من كان ينتظر ظهوره في جزء جديد من هذا العمل. واعدًا جمهوره بأعمال جديدة ومتميزة بالقريب العاجل.

من جانب آخر يواصل النجم عساف تصوير مشاهده في مسلسل “طوق البنات4” من تأليف أحمد حامد وإخراج محمد زهير رجب.

وستشهد شخصيته الشهيرة “أبوطالب” في هذا الجزء محورًا جديدًا، حيث يبدأ هذا الجزء باختفاء أبو طالب عند عودته من الحج، لتأخذ الأحداث في غيابه منحىً مختلفًا حتى تظهر شخصيته.

وأكد عساف لـ”إرم نيوز”عدم وجود علاقة تربطه بأية صفحة أو حساب يحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن “طوق البنات4” هو رابع الأعمال التي سيطل من خلالها عساف على جمهوره في العام الجاري بعد “أزمة عائلية” و”عطر شام2″ و”الغريب”.