أغرب 10 أشياء وجدت في قاع البحار (فيديو غرافيك)

المصدر: محمود صالح – إرم نيوز

الوحوش وحورية البحر لم يكن لها وجود في عالمنا اليوم على الإطلاق، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك بعض الكائنات الغريبة الموجودة في أعماق البحار، والكثير منها أصبح علامة مميزة في قاع المحيطات كونها من صنع الإنسان.

وتكونت هذه الكنوز من حطام سفينة غارقة أو حطام طائرة سقطت في المياه، أو من صنع الإنسان. وهذه هي أكثر عشرة كنوز غامضة تم العثور عليها تحت سطح الماء:

الدواء الروماني

عثر على بعض الإسعافات الأولية وهي الأقدم على الإطلاق منذ الإمبراطورية الرومانية في حطام سفينة كشفت للعلماء تطور الدواء عبر السنوات.

حطام سالكومب

اكتشف الباحثون في العام 2010 حطام واحدة من أقدم السفن في العالم قبالة ساحل مدينة سالكومب البريطانية.

وقد تم العثور على 300 قطعة من الأثار فيها بما في ذلك أسلحة، ومجوهرات.

طائرة الفانتوم

عثر الباحثون على طائرة حديثة من طراز إف-4- فانتوم التي قالوا عنها إنها تحطمت في الماء أثناء عملية انتقال.

قاطرة بخارية

تم العثور على هذه القاطرة البخارية تحت الماء في العام 1850، وقد احتار الخبراء في معرفة السبب الذي جعل هذه القاطرة ينتهي بها الأمر إلى الماء.

ويرجح الخبراء أنها فقدت في الماء ربما بسبب عاصفة، إلا أنها تحتفظ بقدر كبير من شكلها الأصلي إلى يومنا هذا.

حطام السفينة الروسية

تم اكتشافها في العام 2003 وكان يعتقد في البداية أنها سفينة صيد، ولكن مع اكتشاف أجهزة الاتصال على متنها تبين أنها استخدمت تلك السفينة في مهمات استطلاع في الحرب الباردة.

أقدم هيكل عظمي لإنسان

وجدت مجموعة من الباحثين هيكلًا عظميًا كاملًا في كهف بالمكسيك لفتاة لاقت حتفها منذ أكثر من 13 ألف سنة، وأطلق عليه اسم (نايا) نسبة إلى حورية الماء في الأساطير الأغريقية.

ووجد الهيكل مع هياكل أخرى لمجموعة من الحيوانات المنقرضة.

سفينة فضاء بحر البلطيق

احتار العلماء في وصف هذا الشيء الغريب الذي تم اكتشافه في بحر البلطيق والذي يشبه سفينة الفضاء ويبلغ قطره حوالي 60 مترًا، يوجد به سلم يؤدي إلى فجوة عميقة.

ويقول بعض العلماء إن هذا الشيء هبط في قاع البحر من كوكب آخر.

كنز الزمرد

يقول غاي مسكوفيتش الأمريكي الجنسية إنه اشترى خريطة في العام 2010 والتي مكنته من العثور على كنز من الزمرد يساوي مليارات الدولارات في قاع أحد السواحل الأمريكية.

أول كمبيوتر في العالم

تم اكتشافه في العام 1901 في حطام السفينة أنتيكيثيرا على شواطئ جزيرة اليونان بين كيثيرا وكريت ويرجع عمره إلى حوالي 100 عام ق.م. وقد تم تصميمه لحساب المواقع الفلكية.

صخور متراصة ضخمة في المكسيك

هي عبارة عن مجموعة من التماثيل لأشخاص بالحجم الطبيعي موجودة تحت سواحل المكسيك، وهي تشكل متحفًا مفتوحًا تحت سطح الماء، حيث جذبت هذه التماثيل العديد من السياح والأسماك وغيرها من الكائنات البحرية.

ورغم أن هذه التماثيل من صنع الإنسان، إلا أنها تحولت إلى جزء من المنظر الطبيعي لقاع المحيط وقد تم العثور على مجموعة من الصخور الغريبة التي يبلغ طولها 12 مترًا في قناة صقلية بالبحر المتوسط.