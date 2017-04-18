بعد 6 أشهر.. كيف بدت ممثلة كورية لم تأكل إلا 3 ملاعق أرز يوميًا؟ (صور)

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

أثارت الممثلة الكورية الشعبية “لي تاي إم” جدلًا بعدما كشفت عن أنها تأكل 3 ملاعق فقط من الأرز يوميًا من أجل الحفاظ على قوامها النحيف.

وظهرت “لي” المعروفة بشكلها الصحي، في حلقة من برنامج “فيديو ستار” التلفزيوني، إذ لاحظ أعضاء لجنة التحكيم قوامها النحيف للغاية.

واعترفت الممثلة الشابة بأنها كانت تعتمد حمية قاسية على مدار الأشهر الستة الماضية، إذ تأكل 3 ملاعق من الأرز فقط يوميًا، وأنها شعرت بعدم الثقة في مظهرها بعد جلسة تصوير مع زميلتيها الممثلة “بارك هان بيول” و”لي تشاي يونغ”، إذ كانتا أكثر لياقة منها بكثير.

وقالت: “ظهرت الممثلتان بجسمين مثاليين في جلسة التصوير، وخجلت أنا من جسدي وأُحرجت عند الوقوف بجانبهما وشعرت بالاستياء وبكيت”.

وعلى الرغم من اعترافها بأن حميتها ليست صحية وبأنها تنصح الناس بعدم اتباعها، إلا أنها تراها طبيعية، قائلة إن “هدفها كان إنقاص وزنها بسرعة حتى تظهر جميلة على الشاشة، وقد فعلت ما شعرت أنها اضطرت إلى القيام به لتحقيق ذلك”.

وعلق معجبوها عبر حسابها على “انستغرام” معربين عن قلقهم إزاء قوامها النحيف للغاية ومظهرها المريض، كما قال لها ضيوف آخرون في برنامج “فيديو ستار” إن تناول 3 ملاعق من الأرز فقط يوميًا سيكون له عواقب وخيمة على صحتها.

واعترفت الممثلة بأن أصدقاءها وزملاءها أخبروها أيضًا بأنها أصبحت نحيفة بشكل مفرط.

وقالت لي تاي-إم: “ذات يوم قالت لي النجمة أوه تشانغ سوك أنتِ نحيفة جدًا وبعد سماع ذلك اكتسبت 2 أو 3 كيلوغرامات لتحسين صحتي للمستقبل”.

وأضافت أنها ستزيد كمية الأرز من 3 ملاعق إلى 6 يوميًا.