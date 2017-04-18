كشف فكرة المقالب.. طوني خليفة يوجه ضربة لرامز جلال وبرنامجه في رمضان

المصدر: عبدو حليمة – إرم نيوز

لم تتوقف تداعيات الهجوم العنيف الذي شنه الإعلامي اللبناني طوني خليفة على كل من مواطنه نيشان والفنان المصري رامز جلال، عند حد الإثارة الإعلامية التي تثيرها المهاترات بين نجوم الشاشات، فقد كشف خليفة فكرة برنامج المقالب الذي يعده جلال لعرضه في رمضان المقبل استكمالاً لسلسلة أطلقها منذ سنوات لاقت رواجًا ومتابعة واسعة النطاق.

فالإعلامي اللبناني كشف كيف أن زميله نيشان يعمل مع رامز لاستدراج ضحايا المقلب من المشاهير، مدعيًا أنهم سيحلون ضيوفًا على برنامج حواري في أبوظبي من إعداده وتقديمه على قناة “OSN” ليتبين لاحقًا وضمن سيناريو محدد أنهم وقعوا في فخ رامز جلال.

وحذر طوني خليفة جميع من يتصل بهم نيشان بغرض استضافتهم من قبول الدعوة، وهو ما لاقى صدى مباشرًا عندما غردت النجمة لطيفة التونسية عبر حسابها على تويتر، قائلة: “ولا تحلم يا رامز جلال مش حتقدر توقعني وتضحك عليا حتى لو استعنت بنيشان يكلمني كل يوم! ده أنا لطيفة يا رامز”.

☠ولا تحلم يا #رامز_جلال .. مش حتقدر توقعني وتضحك عليا حتى لو استعنت بـ #نيشان يكلمني كل يوم ! ده أنا لطيفة يا رامز ???? — Latifa Al-Tunisia (@latisol) April 17, 2017

وهو ما يؤكد أن دعوة خليفة لاقت صدى لدى الوسط الفني والإعلامي، ونبهت الجميع على أخذ احتياطاتهم من هذا الفخ.

لكن معلقين كثيرين قالوا إن رامز جلال لا يعجز عن الالتفاف وإيجاد الحلول كما جرت العادة في السنوات الماضية، مقللين من أهمية ما قاله طوني خليفة في التأثير على إنتاج البرنامج الذي من المتوقع عرضه على قناة “MBC” وقنوات أخرى في مصر وخارجها.

في حين رأى آخرون أن الموضوع يمكن أن يكون دعاية مجانية للبرنامج، متفق عليها، على الرغم من الانزعاج الواضح والغضب الذي انتاب طوني خليفة الذي لطالما هاجم برامج رامز جلال في المواسم السابقة لكونها تسبب أزمات نفسية لضحايا المقلب لا يمكن تجاوزها بسهولة.

لكن وبحسب المعلقين فإن ذلك لا يمنع أن يكون طوني خليفة ونيشان ورامز جلال وفريق إنتاج البرنامج قد دبروا هذه القصة، خاصة أن رمضان على بعد أسابيع قليلة ومن المؤكد أن رامز قد أنهى تصوير الحلقات التي تحتاج وقتًا في التحضير والتنفيذ وتجهيزها للعرض.