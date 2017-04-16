7 علاجات منزلية لإنهاء مشكلة تهيج فروة الرأس (صور)

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

مع قرب حلول فصل الصيف تعود قضية تهيج فروة الرأس كواحدة من أبرز القضايا المزعجة المصحوبة بالحكة حيث يؤدي تراكم العرق بسبب الحر الشديد إلى الحكة والتهيج، لكن هناك بعض العلاجات المنزلية المثالية التي يمكن أن تعالج حكة فروة الرأس.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو واحد من أفضل علاجات فروة الرأس المتهيجة نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات والجراثيم، ويمكن أن يساعد على علاج حكة الجلد.

خذ نصف كوب من شامبو الأطفال وأضف 20 ملعقة من زيت شجرة الشاي ثم امزج الشامبو مع الزيت بشكل صحيح وقم بتطبيقه على فروة رأسك وانتظر لبعض الوقت واغسلها بالماء.

صودا الخبز

تساعد صودا الخبز على علاج فروة الرأس الجافة والمتهيجة، وتقضي على مشكلة قشرة الرأس.

وبشأن طريقة التحضير، خذ بعضًا من صودا الخبز وأضف إليه بعض الماء ثم قم بمزج المكونات معًا وضعها على جذور الشعر وانتظر لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم قم بغسل رأسك بالماء.

عصير الليمون

يساعد عصير على علاج فروة الرأس المتهيجة والحكة حيث يحتوي الليمون على مواد كيميائية نباتية تساعد على علاج الالتهاب والحكة على فروة الرأس.

ويتم تحضيره عبر نقع كرة القطن في عصير الليمون ثم ضعه على فروة الرأس وانتظر لبعض الوقت واغسلها بالماء الدافئ. كرر هذا كل يوم لمنع تهيج فروة الرأس.

زيت الزيتون

يساعد على منع فروة الرأس المتهيجة حيث يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات التي تساعد على منع حكة فروة الرأس.

جل الصبار

قم باستخدام جل الألوفيرا لعلاج تهيج فروة الرأس نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للجراثيم، فإنه يمكن أن يساعد على تهدئة فروة الرأس لمنع الالتصاق، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من فروة الرأس الجافة جدًا والدهنية أيضًا استخدام جل الالوفيرا بعد إضافة عصير الليمون إليه.

امزج المكونات معًا وقم بتطبيقها على فروة الرأس ثم اغسلها بالماء.

زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب فروة الرأس، وبالتالي منع تهيج وحكة فروة الرأس، والذي قد يحدث ذلك أيضًا بسبب الجفاف المفرط في فروة الرأس، وبالتالي فمن المهم ترطيبها.

خذ بعض زيت جوز الهند وضعه على فروة الرأس وقم بتدليكها لبعض الوقت واغسلها بالماء.

بروكلي

يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة الموجودة في القرنبيط والتي يمكن أن تساعد على علاج الحكة وتهيج الرأس.

قم بغلي البروكلي في الماء ثم قم بهرسه ووضعه على فروة الرأس ويكرر هذا العلاج ثلاث مرات في الأسبوع لعلاج حكة فروة الرأس.