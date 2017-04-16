شاهد.. كاميرا بحجم كف اليد تحمل 16 عدسة

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشفت شركة “لايت” الأمريكية لتقنيات التصوير الرقمي عن كاميرا جديدة، من طراز (L16)، ستطرح في الأسواق العالمية منتصف حزيران/يونيو المقبل، لا تتعدى حجم كف اليد الواحدة.

وتنفرد الكاميرا الجديدة، التي تعد طفرة في عالم التصوير الليلي، بفكرتها القائمة على تزويدها بأكثر من عدسة، يصل عددها إلى 16، بحيث تجمع أكبر قدر من الإضاءة مع اختلاف تركيز كل عدسة على جزء معين من الصورة، وعندها يتم تجميع كل تلك الأجزاء لتكوين صورة متكاملة عالية الدقة.

وأكدت الشركة عبر موقعها الرسمي أن فكرة استخدام أكثر من عدسة للتصوير يتيح إمكانية تكوين صورة مميزة بأسلوب HDR الذي يسمح بالتحكم في توزيع الإضاءات داخل الصور الملتقطة ما سيسهم في تسهيل عملية ضبط التركيز على أي عنصر من عناصر الصورة بعد التقاطها وكذلك ضبط إضاءة الصور مهما كانت البيئة الملتقطة فيها الصور ضعيفة الإضاءة.

الكاميرا الجديدة سعرها خيالي بعض الشيء وهو 1700 دولار؛ ولكنها مميزة مقارنة بإمكانياتها .

A Little Bit of Light from light on Vimeo.