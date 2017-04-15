رسميًا.. أبل تطور سيارة “ذاتية القيادة” (صور)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

منحت ولاية كاليفورنيا شركة أبل تصريحًا باختبار السيارات الذكية دون سائق على طرقها، ما يؤكد عزم الشركة على الدخول في هذا المجال، وفقًا لما نشره موقع “ماشبل” التقني.

ويوضح التصريح أن أبل لديها الحق الكامل في اختبار سياراتها الذكية من نوع Lexus RX540h على طرق كاليفورنيا، وهذا التصريح لا بد من أن تحصل عليه أي شركة تنوي اختبار سيارات ذاتية القيادة على طرق الولاية، ودونه لا يمكنها القيام بذلك، وإلا سيتم تغريمها.

يأتي ذلك بعد شهور طويلة من انتشار الشائعات والأقاويل بشأن عزم أبل دخول عالم السيارات الذكية، وكذلك اعتزالها فكرة تصنيع سيارة ذكية وتركيزها بشكل أكبر على تصميم وتطوير نظام تشغيل ومنصة متكاملة للسيارات ذاتية القيادة.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنها حاولت التواصل مع أبل للحصول على تعليقها، فقامت الشركة بإرسال رابط يذهب إلى خطاب أرسلته الشركة العام الماضي للهيئة القومية لتنظيم النقل وسلامة الطرق السريعة تقول فيه صراحة إنها مهتمة بمجال تعليم الآلات والسيارات الذكية والاستثمار بقوة في هذا المجال.