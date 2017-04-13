خالد جلال يعيد شريهان من الاعتزال إلى المسرح (فيديو)

المصدر: علي عبدالرحمن - إرم نيوز

قال رئيس قطاع الإنتاج الفني في مصر المخرج خالد جلال إنه يستعد حالياً مع المؤلف مدحت العدل لإنتاج مسرحية من بطولة الفنانة المعتزلة شريهان، معرباً عن سعادته بالعمل معها حيث تعيش حالياً حالة من اللياقة والشغف للعودة مرة أخرى للفن لم يسبق لها مثيل.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال مشاركته في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، أن هناك عروضاً مسرحية في القاهرة وبعض المحافظات ستعرض قريباً وستساهم في عودة المسرح من جديد.

وتابع جلال أن المسرح القومي بصدد إنتاج عمل مسرحي ضخم يتعاون فيه الفنان جلال الشرقاوي مع الفنان فاروق الفيشاوي وهو من تأليف الشاعر فاروق جويدة، لافتاً إلى أن المسرحية من إنتاج المسرح القومي وتحمل اسم “هولاكو” وتناقش الأوضاع التي تمر بها مصر حالياً.

وعن رأيه في الأعمال المسرحية التي يقدمها بعض الفنانين قال إنه “لا يمكن لأي شخص أن يجور أو يتحكم في طبيعة الأعمال التي تقدم، لأن الساحة مفتوحة للجميع، والمسرح الخاص دائما يهتم بالخط الكوميدي فقط ولكن النقطة الإيجابية هو أنه أعاد اهتمام الناس بالمسرح”.