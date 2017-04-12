كيف تتخيل مساحتهم الخاصة؟ نظرة على مكاتب أذكى وأثرى رجال الأعمال

المصدر: بلقيس دارغوث - إرم نيوز

تعتبر المكاتب منازل الأذهان، وعليها يتم إنتاج الأفكار والصفقات وحتى الألاعيب، وعلى مر الأزمان تغيرت المكاتب من حيث المساحة والتصميم لتتماشى مع طبيعة الأعمال المتغيرة وفق تطورات الحياة.

وحاليًا تغيرت المكاتب بشكل كبير عن مكاتب الزمن الماضي، بناءً على دراسات اجتماعية تشجع بيئة العمل المفتوحة والألوان الفرحة والكراسي الغريبة حتى.

وبينما يسرح الخيال نحو عمل أهم رجال الأعمال والسياسة في العالم خلف مكاتب فاخرة وكبيرة، نلقي في ما يلي نظرة على مكاتب أسماء خلدها التاريخ:

إيلون ماسك:

نبدأ مع صاحب شركة تسلا الرائدة، رجل الأعمال الذي ينوي استيطان المريخ إيلون ماسك، حيث يجلس ماسك على مكتب متواضع جداً بمواجهة نافذة في مقر الشركة “SpaceX”.

خلف مكتبه مباشرة مكتب طويل بعدة كراسٍ للاجتماعات الصغيرة، كما يحتفظ ماسك بكيس نوم مبطن ليغط فيه بالنوم عندما يضطر للعمل ساعات طويلة جدًا في المكتب.

يبدو مكتبه عادياً جداً ولا يستعرض فيه تحفًا من الماضي بل يجعله مساحة للتفكير في أحلام المستقبل مع بعض الورود للطاقة الإيجابية.

مارك زوكربرغ:

يتوسط مكتب مؤسس فيسبوك مكاتب العاملين لديه، فهو لا يؤمن بوضع حيطان بين زملاء العمل، ويشجع على التعاون مباشرة وكسر الحواجز، الفلسفة التي يطبقها في موقعه

الرئيس الأميركي توماس جيفرسون:

خط الرئيس الأميركي آخر قراراته على هذا المكتب المتنقل الصغير الذي صنع خصيصاً ليجلس على حضنه ويتمكن من الكتابة عليه أينما كان، وكتب جيفرسون أهم بنود الدستور الأميركي على هذا المكتب الصغير.

توماس اديسونك

كان مكتب المخترع الأميركي يعج بالصناديق الصغيرة المفتوحة لتحمل كل منها أفكاره حول اخترع ما.

من هذا المكتب المتواضع أدار اديسون 30 شركة، وأدار 30 فريقاً للأبحاث التكنولوجية وسط مبنى مؤلف من 3 طوابق عجت ببراءات الاختراع.

بيل غايتس:

عبر إجراء بحث بسيط على الإنترنت نجد أن مكتب مؤسس مايكروسوفت بيل غايتس تغير كثيراً عبر الأزمان، وحالياً يعمل غايتس من مكتب كبير المساحة نسبيًا وأمام 3 شاشات كبيرة وخلفه طاولة للاجتماعات المصغرة، كما يحفل مكتبه ببعض الصور العائلية والنباتات.

الأمير الوليد بن طلال:

إلى العالم العربي، نلقي نظرة على مكتب رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، حيث ظهرت صور مكتب الأمير في أكثر من لقاء إعلامي، يتوسط مكتبه قرآن كريم وخلفه واجهة زجاجية تضم شعارات العلامات التجارية والشركات التي يستثمر فيها أو يملكها.

ومن الماضي إلى الحاضر، يطرح سؤال نفسه حول طبيعة مكاتب المستقبل مع ظهور تكنولوجيا الواقع الخيالي، ومهما تغيرت مفاهيم أدوات العمل، تبقى الحاجة لوجود مكتب ومساحة مخصصة لاستكشاف ما يجول في أذهاننا ثم تحويله لأرض الواقع وتغيير العالم كل وفق مهامه مهما كبرت أو صغرت.