“متحف الفشل” يحتفل بأسوأ المنتجات عبر التاريخ (صور)

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

في مشهد غير مألوف توجه مجموعة من المواطنين في السويد نحو جمع بعض من المنتجات التي لاقت إخفاقات عبر التاريخ احتفالاً بها داخل متحف أُطلق عليه اسم “متحف الفشل” من المقرر افتتاحه في مدينة هلسنجبورج السويدية في حزيران/يونيو المقبل.

وتم جمع مجموعة ضخمة من العناصر الغريبة لعرضها داخل المتحف، ومن بين الأعمال الفاشلة التي ستعرض أقنعة وجه كهربائية صممت عام 1980 كعلاج للعناية بالبشرة، ولعبة “لوحة ترامب” والتي تحث على الفوز في المباراة ليصبح الشخص رئيسا.

كما وسيعرض المتحف دراجة بلاستيكية صنعت في السويد عام 1982، وكمبيوترا لوحيا صنع عام 2000 للتغريد فقط ولكنه بالكاد كان قادراً على ذلك.

وستعرض أقلام وردية مرضية بشكل مذهل، وعطر هارلي للذكور الذي أطلقته العلامة التجارية هارلي ديفيدسون وكانت زجاجته رقيقة جدا وبمجرد إمساكها تتكسر.

كما سيعرض كاميرا رقمية أطلقتها شركة كوداك في وقت مبكر قبل العالم الرقمي، وقهوة الكولا التي صُنعت ولاقت فشلاً ذريعاً.