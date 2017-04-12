شرطي يطيح بفتاة حسناء على وجهها داخل الحرم الجامعي (فيديو)

المصدر: عبدو حليمة- إرم نيوز

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا مقطع فيديو يبين لحظة إطاحة شرطي في ولاية كوليرادو بطالبة شقراء على الأرض بشكل عنيف.

وأثار الفيديو جدلا واسعا وتضاربا في الروايات حول المبررات التي دفعت الشرطي للقيام بمثل هذا الفعل، حيث كان من الواضع أن هناك حوارا بين الفتاة ” ميشيلا سوارت ” والشرطي دون أن يتضح محتوى الحديث، إلا أن الفيديو تضمن تشفير بعض الألفاظ ما يدل عن استخدام كلمات غير لائقة، ما قد يفسر غضب الشرطي تجاه الفتاة.

وبحسب شهود عيان فإن الشرطة كانت في المكان لفك شجار بين مجموعة من الشبان فتدخلت الفتاة للدفاع عن صديقها، وواجهت الشرطي متهجمة عليه ببعض الألفاظ.

وقد تم تحويل ميشيلا سوارت البالغة من العمر 22 عاما إلى قسم الشرطة ووجهت لها اتهامات من الدرجة الثالثة بتهمة ممانعة عمل شرطي، قبل أن يطلق سراحها وتغريمها بمبلغ 1750 دولارا.

لكن القضية لم تنته هنا، وإنما قدمت سوارت شكوى ضد الشرطي مستغلة حالة التعاطف معها عبر مواقع التواصل، فيما اعتبرت الشرطة المحلية أن تصرف الشرطي طبيعي وأنها تملك شريط فيديو آخر للحادثة لن تفصح عنه قبل انتهاء التحقيقات.