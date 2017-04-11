في موناكو.. معرض لبيع السيارات الطائرة

المصدر: الياس توما ــ ارم نيوز

أعلنت شركة ” ايرو موبيل” السلوفاكية اليوم الثلاثاء أنها ستعرض الجيل الأحدث من سياراتها الطائرة خلال معرض السيارات الدولي الذي سينظم في موناكو في 20 من هذا الشهر.

وأشارت الشركة إلى أن الجيل الجديد الذي سيعرض سيكون أول نوع من السيارات المعروضة للبيع تجاريًا، لافتًة إلى أنه يتضمن مئات التحسينات التي أجريت على هذه السيارات لأول مرة والتي تم عرضها في فيينا قبل عامين ونصف.

وأوضحت أن هذه التحسينات تشمل القضايا الفنية وقضايا الشكل والتصميم، مؤكدًة أن السيارة الطائرة الجديدة هي طائرة متكاملة تمامًا وفي نفس الوقت تؤدي المهام التي تؤديها السيارات العادية بمحرك دفع.

واعتبرت أن الجمع بشكل متكامل بين وسيلتي النقل الجوية والأرضية يمثل حقبًة جديدًة من السفر الممتع والفعال يسمح للمسافرين فيها بالسفر جوًا بشكل يصعب المنافسة فيه.

وأشارت الشركة إلى أن المهتمين باقتناء هذا النوع من السيارت الطائرة من شركات أو أشخاص يمكنهم من خلال معرض موناكو ليس فقط الاطلاع عليها عن قرب بل أيضًا الاتفاق مع ممثلي الشركة على شرائها.