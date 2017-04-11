عشية تحضيره لفيلم “أكشن” خليجي.. هذا ما قاله داوود حسين لـ”إرم نيوز” (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر - إرم نيوز

رفض الفنان الكويتي، داوود حسين الكشف عن تفاصيل كثيرة عن الفيلم السينمائي الخليجي الجديد الذي يحضر له مع مجموعة من النجوم الخليجيين، وهو من نوعية الأفلام الآكشن ،لأنه في مرحلة الإعداد.

وقال في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال مشاركته في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي موجهاً كلامه للفنان المصري رامز جلال ،”ربنا يسامحك” وذلك بسبب المقالب التي كان يدبرها له في كواليس فيلم “كنغر حبنا” حيث جسد داوود في الفيلم شخصية رجل أعمال يحاول أن يسعد نجله الذي يعاني من الاكتئاب والحزن الدائم.

وأشاد داوود بمستوى الفن الخليجي عمومًا سواء الدرامي أو السينمائي، مؤكداً أن مستوى الأعمال الفنية في تطور وتقدم مستمر وأن السبب في هذا النجاح يعود إلى دعم الدول الخليجية ووجود كوادر وطاقات شبابية كثيرة وموهوبة والاشتراك الدائم في العديد من المهرجانات العربية المختلفة.

يذكر أن داوود حسين كان يحمل جوازًا بوليفيًا قبل أن يحصل على الجنسية الكويتية عام 2001 من الشيخ جابر الصباح لخدماته الجليلة وولائه لدولة الكويت بعدما قدم أعمالاً فنية كثيرة منها “سكة سفر، قرقيعان، وآه يالكره”.