الأردن.. عقوبات وقرارات صارمة ضد الوحدات والفيصلي

المصدر: إرم نيوز

قررت لجنة العقوبات في الاتحاد الأردني لكرة القدم تغريم نادي الفيصلي مبلغ 4500 دينار، ونادي الوحدات مبلغ 2500 دينار.

كما قررت اللجنة حرمان جمهوري الفريقين من حضور المباراة التي تجمع الناديين بالجولة القادمة من دوري المحترفين.

وجاءت أبرز الوقائع التي ذكرها تقرير اللجنة كالتالي:

وقام الحكم بإيقاف المباراة خلال الشوط الأول 4 مرات لقيام جمهور النادي الفيصلي بإلقاء زجاجات المياه على أرض الملعب علما بأنها المرة الثالثة.

قيام جمهور النادي الفيصلي بشتم الحكم والفريق المنافس بألفاظ نابية دون إيقاف المباراة من قبل الحكم علما بأنها المرة الرابعة عشرة.

قيام جمهور النادي الفيصلي بالدخول إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة.

قام الحكم بإيقاف المباراة خلال الشوط الأول أربع مرات لقيام جمهور نادي الوحدات بإلقاء زجاجات المياه على أرض الملعب علما بأنها المرة الأولى.

قيام جمهور نادي الوحدات بشتم الحكم والفريق المنافس بألفاظ نابية دون إيقاف المباراة من قبل الحكم علما بأنها المرة الثانية عشرة.

قيام جمهور نادي الوحدات بخلع الكراسي ورميها على أرض الملعب.

كافة المعلومات الواردة في هذا القرار هي بناء على المعلومات الموجودة لدى الاتحاد.

نص القرار..

بعــد الاطلاع على تقريري مراقب وحكم المباراة وبالرجوع إلى أحكام ونصوص اللائحة التأديبية فقد تقرر ما يلي:

تغريم النادي الفيصلي مبلغ (1500) دينار عملا بأحكام المواد (94/1/ت ، 175/أ).

حرمان جمهور النادي الفيصلي من حضور مباراة ناديه القادمة مع نادي الصريح والتي ستقام بتاريخ 15/4/2017 على ستاد الحسن عملا بأحكام المادة (94/2/ز).

تغريم النادي الفيصلي مبلغ (3000) دينار عملا بأحكام المادة (95/3 ، 175/أ).

تغريم نادي الوحدات مبلغ (1500) دينار عملا بأحكام المادة (94/1/أ ، 175/أ).

إقامة مباراة نادي الوحدات القادمة المقررة بتاريخ 13/4/2017 مع نادي شباب الأردن دون جمهور عملا بأحكام المادة (94/2/ز) .

تغريم نادي الوحدات مبلغ (1000) دينار بالإضافة إلى تضمينه قيمة الأضرار والتي يتم تقديرها من قبل إدارة الملعب عملا بأحكام المادة (96 ، 175/أ).

قرار قابل للاستئناف عملا بأحكام المادة (149)، صدر بتاريخ 11/4/2017.

وكانت قد شهدت مباراة الوحدات والفيصلي الأخيرة أحداث انفلات غير مسبوقة بعد أن انتهت المباراة بفوز الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد للوحدات.