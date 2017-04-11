 الكشف عن مساعد سري لملكة بريطانيا بوظيفة غريبة

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

تم مؤخرًا الكشف عن مساعد سري لدى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام يمارس وظيفة واحدة غاية في الغرابة، إذ عليه ارتداء الأحذية الجديدة للملكة وتجريبها قبل أن ترتديها لتليينها.

وكشف أحد موظفي قصر باكنغهام عن أن هذا المساعد سوف يضطر إلى ارتداء أحذية الملكة حتى تليينها، ومن يحصل على هذه المهمة سوف يضطر إلى ارتداء زوج من جوارب الكاحل البيج، ويجب عليه السير على سجادة القصر فقط.

وأضاف العامل داخل القصر الملكي، الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة “Evening Standard” البريطانية: “يجب أن تكون أحذية الملكة مريحة بحيث ترتديها على الفور، فجلالتها لا يمكن أبدًا أن تقول” أنا غير مرتاحة، ولا أستطيع السير أكثر من ذلك “، مختتماً: “لها الحق في أن يرتديها شخص ما قبلها”.