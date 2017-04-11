نبيلة عبيد تكشف لـ إرم نيوز جوانب من أسرار حياتها الشخصية (فيديو إرم)

المصدر: إعداد - صفوت دسوقي تقديم - آلاء طاهر

قالت الفنانة المصرية نبيلة عبيد إن كل جائزة في حياتها لها طعم ومناسبة خاصة عندها، ولا توجد جائزة أفضل من الأخرى.

وأضافت في لقاء خاص مع “إرم نيوز” أنها حصلت في كل أعمالها طوال تاريخها الفني على جوائز إلا فيلماً واحداً هو “الوحل”، حيث لا تعرف لماذا لم تحصل على جائزة عنه.

واعتبرت الفنانة المصرية الشهيرة أنه “لا توجد أي فنانة تشبهها على الإطلاق، لأن كل فنان له شخصية وكاريزما خاصة به ولا تتكرر”، مشيرة إلى أن جميع الفنانات اللواتي يردن تجسيد شخصيتها أو حياتها لا توجد بينهن روحها ولكنهن يرقصن فقط.

وتابعت عبيد أن الذي أعطاها لقب “نجمة مصر الأولى” ليس النقاد أو الشباك ولكن المنتجين “لأن أفلامها كانت على رأس قائمة الأعمال، التي يتم بيعها وتسويقها”، لافتة إلى أن فيلم “الراقصة والسياسي” من أقرب الأفلام إلى قبلها.

وعن مواقفها مع الفنان أحمد زكي في فيلم “الراقصة والطبال” قالت إن زكي فنان كبير وموهوب، وكان قلقاً جدا طوال الفيلم وحريصاً على أن يقدم دوره بإتقان لذلك كان يتمرن كثيرًا على الطبلة، لدرجة أنه أحضر مدرباً لتعليمه “كما كان هناك مدرب خاص بي يعلمني الرقص”.

ومن جانب آخر، لفتت نبيلة عبيد إلى أنها رغم تاريخها الطويل من العمل والنجاحات لم تستطع أن تحقق حلم والدتها بأن تكوّن أسرة وتنجب لها أحفاداً، موضحة أن هذا الأمر يشعرها دائمًا بالحزن والتقصير تجاهها، وأكدت أنه إذا عاد بها الزمن مرة أخرى كانت ستتخذ القرار نفسه، لأن الإنجاب كان سيعرقل مسيرتها الفنية.

وتابعت أنها تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها، حتى أصبحت تتعامل معها بعدم اهتمام، لأنها كانت تنتهي سريعًا، مؤكدة أنها إنسانة عملية جدًا وتريد أن تكون عند حسن ظن جمهورها دائماً، لذلك لا تهتم بالحالة العاطفية، لتركيزها الدائم في عملها.

يذكر أن نبيلة عبيد برزت كنجمة سينمائية خلال الفترة من السبعينيات وحتى التسعينيات، حيث قدمت العديد من الأعمال التي لاتزال من العلامات الفارقة في تاريخ السينما المصرية، ولقبت بـ”نجمة مصر الأولى”.