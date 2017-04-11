سميرة أحمد لـ “إرم نيوز”: صناع الدراما يفضلون “الاستسهال” لتحقيق الربح

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

هاجمت الفنانة المصرية سميرة أحمد صناع الدراما المصرية، مؤكدة أن المنتجين باتوا يلجأون لقضايا الدعارة والمخدرات المكررة لتحقيق الربح، على حساب القضايا الاجتماعية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “لست راضية عن حال الدراما التلفزيونية وأرى أن صناعها يعتمدون على الاستسهال من أجل المكسب وتحقيق عائد تجاري”.

وتابعت: “في الفترة الأخيرة زاد الاهتمام من قبل صناع الدراما بقضايا المخدرات والدعارة وغابت تمامًا القضايا الاجتماعية، رغم أن المجتمع في حاجة ماسة إلى أعمال درامية جادة تناقش القضايا المهمة وتحاول الارتقاء بوعي المتلقي”.

وأكملت: “أنتجت أعمالاً كثيرة في الدراما والسينما وقررت حالياً العودة إلى الإنتاج وأبحث عن سيناريو جاد ومحترم ولا أنتظر مكسباً بل أحاول تقديم عمل فني جيد يفيد بلدي لأنني مؤمنة بقيمة وتأثير الفن”.

وأشارت إلى أنها تلقت عدداً من العروض الفنية في الفترة الأخيرة، لكنها فضلت الاعتذار عنها بسبب حالتها الصحية وضعف الموضوعات.

وأبدت سميرة أحمد رأيها في فنانات الجيل الحالي قائلة: “أنا معجبة جدًا بأداء منى زكي في مسلسل أفراح القبة، لكنني أرى أن دنيا سمير غانم أفضل ممثلة على الساحة وبعدها تأتي أمينة خليل، التي قدمت دوراً رائعاً في مسلسل جراند أوتيل”.