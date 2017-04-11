صالح كامل يتلقى إنذارًا “نهائيًا وعاجلًا” بسداد 226 مليون ريال

المصدر: جدة - إرم نيوز

طالبت أمانة جدة رجل الأعمال السعودي صالح كامل بسداد مبالغ مالية تتجاوز 226.6 مليون ريال خلال أسبوعين، وذلك عبر إنذار نهائي وعاجل وجهته الأمانة رسميًا ضد رجل الأعمال المعروف.

وتتمثل تلك المبالغ في قيمة حق انتفاعه من زوائد تنظيمية وشارع، تقع ضمن قصره في حي “الشاطئ” في محافظة جدة، والمقام منذ 35 عامًا تقريبًا، حيث اشترى عام 1402 هـ مجموعة من الأراضي يخترقها شارع داخلي لبناء مسكنه الخاص في محافظة جدة.

وطالبت الأمانة، في خطاب هو الثاني خلال الفترة الأخيرة، صالح كامل بسرعة السداد خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإنذار، مشيرة إلى أنه في حال عدم التسديد سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا لما يقرره نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي ولائحته التنفيذية، وفقًا لصحيفة “مال”.

وتضمن الخطاب الأول الموجه لصالح كامل 3 فواتير قيمة الأولى منها 50.43 مليون ريال والثانية 80.75 مليون ريال والثالثة 95.44 مليون ريال، بمبلغ إجمالي يصل إلى 226.6 مليون ريال كقيمة للشارع والزوائد التنظيمية داخل قصره بحي الشاطئ في محافظة جدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه تم تسعير التعديات وفقا لأسعار الفترة الحالية، مشيرة الى أن هناك مبالغ ستتم فوترتها لاحقًا تتضمن قيمة هذه التعديات والتي تعتبر من أملاك الدولة، حيث تم تشكيل لجنة من عدة جهات من بينها وزارة المالية وأمانة جدة لتحديد قيمة الاستفادة خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأوضحت المصادر أن رجل الأعمال المعروف تقدم فعليًا لشراء هذه الزوائد التنظيمية والشارع إلى أمانة جدة منذ فترة سابقة، الا أنه لم يتم استكمال الطلب، وهذا ما دفع أمين جدة إلى فتح تحقيق في أسباب عدم استكمال الإجراءات.

وكانت الأمانة قد استعادت الحديقة التجميلية التي تقع على الشارع العام، خلال العام الماضي، بعد إثارة الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفذت أمانة جدة حملات واسعة على التعديات، للمحافظة على الممتلكات العامة، التي تم التعدي عليها من قبل رجال أعمال ومواطنين في مختلف أرجاء المحافظة والتي كان آخرها تعدي رجل أعمال على شارع في أحد أسواق جدة.