صور تظهر تلاشي عظمة دور السينما الأمريكية المهجورة

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

لأنها تنهار وتتعفن نفذ المصور الأمريكي مات لامبروس مهمة لتوثيق دور السينما المتدهورة في أمريكا، ونشر النتائج في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان “بعد الستار النهائي: سقوط مسرح السينما الأمريكية”.

بدأت علاقة حب لامبروس مع هذا الجمال الذي يتلاشى في عام 2008، عندما شاهد فيلمًا في سينما قرية الشرق في مانهاتن، والتي افتتحت العام 1926، ويعمل الآن مع منظمات الفنون التي تحاول إحياء هذه المساحات.

وفي حديثه مع وسائل إعلامية أمريكية قال “أعتقد أن الطريقة التي نستهلك بها الترفيه تتطور كما تتقدم التكنولوجيا لدينا، وسوف نواصل القيام بذلك، ولكن هذا لا يعني أن مسارح السينما تسير في أي مكان”.

وشيدت هذه المباني في وقت الكساد الكبير الذي أصاب العالم ثلاثينات القرن الماضي، ويقول لامبروس “في تلك الفترة لم يسافر الشخص العادي كثيراً أو بعيداً عن المنزل كما يفعل اليوم وهذا جزء من السبب الذي شيدت لأجله وقد صممت هذه المسارح لتبدو وكأنها فناء القلعة الإيطالية بالليل”.

وأضاف “أحد الأسباب الأخرى هو أن حدث الذهاب لمشاهدة فيلم كان أكثر بكثير مما هو عليه اليوم، فعلى سبيل المثال في فيلم “رعاة” سوف نرى أداء الأوركسترا، ربما كان هناك فعل حي، وجريدة السينما كل هذا حدث قبل بدء العرض، وبعض المسرحيات الأكثر نجاحاً، مثل ألامو درافثوس، كانت تتطلع إلى الماضي لإعادة مشاهدة العرض مرة أخرى.