“هيرميس” تقدم استحواذات بنحو 700 مليون دولار بمصر والإمارات والكويت

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

أعلن مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في المجموعة المالية “هيرميس“، أن مجموعته ستقدم المشورة في خمسة أو ستة طروحات أولية واستحواذات في مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة حتى نهاية 2017.

وذكر جاد أن “قيمة الاستحواذات والطروحات بلغت 500-700 مليون دولار وتغطي القطاع الاستهلاكي والصحة والبنوك وقطاعات أخرى”.

وتعمل “هيرميس”- أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط- في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر.

وقال جاد: “قدمنا المشورة في طرح ببورصة ناسداك دبي بقيمة 100 مليون دولار في بداية العام بجانب قيامنا بدور مدير مشترك لمجموعة الامتياز الاستثمارية الكويتية لبيع نصف حصتها وشركاتها التابعة في شركة “هيومن سوفت القابضة” بنحو 100 مليون دولار”.

وأضاف “نعمل على 5 أو 6 طروحات أولية وصفقات استحواذ في الفترة المتبقية من عام 2017 بقيمة 500-700 مليون دولار في مصر والكويت والإمارات”.

وتابع أن مجموعته قدمت المشورة لشركة “أكتيس للاستثمار الخاص” البريطانية في تخارجها الكامل من أسهم “إيديتا المصرية” نهاية الأسبوع الماضي في صفقة قيمتها 900 مليون جنيه.

وتأسست إيديتا عام 1996 وهي من كبرى الشركات الغذائية في مصر ومتخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

أما أكتيس فهي من كبار المستثمرين بأسواق النمو في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتدير حاليا صناديق بنحو 6.6 مليار دولار. وضخت الصناديق التي تديرها أكتيس أكثر من 200 استثمار في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات والعقارات.

وقال جاد “في أقل من 48 ساعة كان الطلب على إيديتا موجودا من مؤسسات أجنبية في أمريكا وانجلترا وجنوب أفريقيا. الطلب كان قويا جدا على إيديتا. هناك تفاؤل من المستثمرين بالقطاع الغذائي والاستهلاكي بشكل عام في مصر”.

وأضاف “أكتيس متحمسة جدا للاستثمار في مصر ومازالت تبحث عن فرص جديدة وخاصة في قطاعات الأغذية والتعليم والصحة”.

وكانت “أكتيس” تمتلك 30 % من أسهم “إيديتا الغذائية” وباعت 15 % في الطرح الأولي للشركة في بورصة مصر خلال 2015 ثم تخارجت من 7.5 % العام الماضي ثم 7.5 % نهاية الأسبوع الماضي.

وقال جاد “2017 سيكون عامًا جيدًا لـ “هيرميس” بإذن الله. نعمل على التوسع في أعمالنا في الكويت والإمارات بجانب الحفاظ على حصتنا السوقية في مصر”.

وتابع “بدأنا الأسبوع الماضي الطرح الخاص لراية لخدمات مراكز الاتصالات ونروج له في لندن ودبي وجنوب أفريقيا ونتوقع الانتهاء من الطرح الخاص يوم الأربعاء المقبل ليبدأ بعدها الطرح العام لصغار المستثمرين في بورصة مصر.

وأضاف، “نتطلع لجمع 50 مليون دولار من الطرح الأولي لأسهم راية لخدمات مراكز الاتصالات”.

وتعمل راية لخدمات مراكز الاتصالات المصرية على طرح 49 % من أسهمها في البورصة المصرية على أن تنتهي عملية الطرح في 20 أبريل / نيسان.

وطرح راية لمراكز الخدمات سيكون الأول لـ “هيرميس” في بورصة مصر هذا العام بعد أن هيمنت على أغلب الطروحات في سوق المال المحلية خلال السنوات القليلة الماضية.