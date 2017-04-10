بريطانيا تدشن أول قطار شحن بينها وبين الصين

المصدر: لندن - إرم نيوز

يغادر أول قطار شحن، يعمل بين بريطانيا والصين، اليوم الاثنين، حاملا فيتامينات ومستلزمات أطفال وبضائع أخرى فيما تسعى بريطانيا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول العالم قبل أن تغادر الاتحاد الأوروبي.

وتستغرق الرحلة، التي تقطع أكثر من 12070 كيلومترا من شرق إنجلترا إلى شرق الصين، ثلاثة أسابيع، وهو تقريبًا نصف الوقت الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين البلدين، بحسب رويترز.

وكان أول قطار قادم من الصين وصل إلى بريطانيا في كانون الثاني/ يناير.

وسيغادر القطار محطة في “ستانفورد- لي – هوب” في مقاطعة “إسكس” متوجها إلى “باركينغ”، في شرق إنجلترا، قبل أن يعبر القنال الإنجليزي إلى بلجيكا ومنها إلى ألمانيا وبولندا ثم روسيا البيضاء فروسيا وكازاخستان.

وتسعى بريطانيا إلى تعزيز روابطها التجارية مع باقي دول العالم فيما تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي في غضون عامين.

وقال الوزير بوزارة التجارة البريطانية، جريج هاندز: “خط السكك الحديدية الجديد مع الصين يمثل دفعة أخرى لبريطانيا تتمتع بروابط عالمية على غرار طريق الحرير التجاري القديم لنقل المنتجات البريطانية لمختلف أنحاء العالم.”

وتدير شركة أيوو تايمكس للاستثمار الصناعي خط القطار أيوو-لندن، الذي يجعل العاصمة البريطانية المدينة الأوروبية رقم 15 التي يربطها خط سكك حديدية مباشر مع الصين، بعد أن أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة “حزام واحد طريق واحد” العام 2013.

ومن بين البضائع التي ينقلها القطار إلى الصين المشروبات الخفيفة والفيتامينات ومستلزمات الأطفال والمستحضرات الطبية.

وقال رئيس شركة “أيوو تايمكس” للاستثمار الصناعي شوبين فينغ: “هذا أول قطار للتصدير ومجرد بداية لخدمة مباشرة منتظمة بين المملكة المتحدة والصين”.