إيرينا شايك تضع مولودها في تكتم تام على جنس المولود

المصدر: وداد الرنامي -إرم نيوز

كشفت مجلة “بيبل” الأمريكية سر عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك (31 عاما) وصديقها الممثل الأمريكي برادلي كوبر (42 عاما)، اللذان رزقا بمولودهما الأول منذ أسبوعين وأخفيا الأمر عن الجميع، حتى أن جنس المولود ما يزال غير معروف.

وكانت الصديقة السابقة لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أعلنت حملها في شهر نوفمبر الماضي ، مباشرة بعد عرض أزياء فيكتورياز سيرتيت، وهو نتيجة العلاقة العاطفية التي تجمعها بالنجم الأمريكي منذ سنتين.

ولم يدل أي من الأبوين بتصريح حول الموضوع، لكن معلومات المجلة تقول أنهما قررا تربية مولودهما ب لوس انجلس.