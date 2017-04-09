بريطانيا تستعد لتشكيل “جيش إلكتروني” وتحدد مهامه بدقة

المصدر: عماد الدين سعد- إرم نيوز

يعكف مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني على إعداد مسودة قانون، ينص على تأسيس “جيش إلكتروني” منفصل عن وزارة الدفاع البريطانية، يهدف إلى حماية البلاد من الهجمات الإلكترونية المتعمدة وتوجيه الرأي العام السلبي.

وأوضح آدم ريد، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب “الديمقراطيين الأحرار”، أن “مهام الجيش الافتراضي تتمثل بتنظيم عمل القوات الجديدة والقوانين اللازمة له لتنفيذ مهمته في صد الهجمات الإلكترونية للحسابات الشخصية للمواطنين في بريطانيا وبث الأخبار المغلوطة بهدف زعزعة الاستقرار وتكدير السلم العام وتوجيه الرأي العام توجيها سلبيًا”.

وأضاف ريد لـ”إرم نيوز”، أنه “من المقرر أن ينتهي العمل في مسودة القانون خلال شهر يوليو القادم لتقديمه إلى مجلس العموم البريطاني للبحث والدراسة واتخاذ اللازم”.

سبل التأسيس

من جانبه، قال كولين غرانت، عضو مجلس العموم البريطاني عن الحزب “الاشتراكي العمالي”، إن “الدراسة التى يتم إعدادها حاليًا تشمل سبل تأسيس الإدارة الجديدة والقوانين المنظمة لعملها، حيث يعمل عدد من خبراء القانون بشكل متوازي على إعداد قانون جديد يغلظ عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي، لضبط مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي التي شهدت انفلاتًا غير مسبوق خلال العامين الماضيين”.

انفلات متوقع

ويشير ديرك بروثنان، عضو مجلس العموم والعضو بلجنة إعداد المشروع، إلى أنه “من المتوقع أن تنفلت السيطرة على الرأي العام خلال الشهور القادمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر نعمل من الآن لحسابه والسيطرة عليه، والتحسب للهجمات الإلكترونية من جهات أو مؤسسات خارجية، قبل أن يزداد الوضع سوءًا”.