السعودية.. ماذا قال عوض خميس بعد انتهاء التحقيق معه؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز - خاص‎

أدلى عوض خميس لاعب نادي النصر السعودي بتصريحات ضبابية وغير واضحة، عقب خروجه من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، إذ خضع لجلسة استماع من قبل لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال خميس في تصريحات مقتضبة: “الأمور سوف تسير بشكل جيد شأن الأزمة المثارة في الآونة الأخيرة”، مشيرًا إلى أنه لا يملك كلامًا لقوله في هذه الفترة، ويشعر بالاطمئنان.

وردًا على سؤال عن رغبته (اللعب للهلال أم النصر)، تهرّب خميس من الإجابة وقال إنه سيظل في السعودية.

وعقدت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ظهر اليوم جلسة استماع لرئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، ونظيره في نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، بالإضافة للاعب عوض خميس، حول قضية توقيع الأخير للناديين.

وجاء استدعاء خميس بعد أن استغل الفترة الحرة من عقده مع النصر، ووقّع على عقد انتقال للهلال، ثم تراجع ومدد عقده مع النصر، ليثير جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي خلال الفترة الماضية.

ويُنتظر أن تصدر اللجنة حكمها في القضية لاحقًا، بعد أن استمعت لجميع الأطراف، وسط ترقب كبير من جماهير الناديين.