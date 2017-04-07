بالفيديو..مذيعة في قناة العربية تغالب الدموع بعد مقابلة مع أحد الناجين من “مجزرة خان شيخون”

المصدر: عبدالرحمن المقري- إرم نيوز

ظهرت المذيعة اللبنانية نجوى قاسم في قناة العربية تغالب الدموع أثناء مقابلة مع أحد الناجين من مجزرة خان شيخون بمدينة إدلب السورية، وهو يذرف دموعه خلال لقاء بإحدى نشرات الأخبار بالقناة.

واضطرت المذيعة نجوى قاسم إلى الانتقال إلى فاصل بعد انتهاء المقابلة التي استمرت 12 دقيقة، بعد زفرة حزن طويلة، بسبب روايات قاسية عن تفاصيل عملية استهداف المدنيين بغاز السارين الكيماوي بخان شيخون التي يُتهم النظام السوري بالقيام بها.

وخلال اللقاء الذي تم عبر خدمة “سكايب” يوم أمس الخميس مع الشاب الناجي ويدعى عبدالحميد يوسف، بدت علامات الحزن ظاهرة على مذيعة العربية، التي اضطرت إلى القول “أقدر ما أنت فيه من صدمة، لكن دعنا نتقاسم معك الحزن على الأقل”.

وعلى صفحتها بموقع “تويتر” ،مساء اليوم الجمعة، قالت نجوى قاسم تعليقًا على موقفها في البث المباشر قائلة: “رغم أني تعاملت مهنياً مع كل أنواع المواقف إلا أن الكلمات لم تخني، كما حصل أمس مع دموع عبد الحميد في وجه كل خطاباتكم وصراخكم”.

رغم اني تعاملت مهنياً مع كل انواع المواقف

الا ان الكلمات لم تخني كما حصل امس

دموع عبد الحميد في وجه كل خطاباتكم وصراخكم https://t.co/xUXTU2KszV — Najwa Kassem (@najkassem) April 7, 2017

وتعرضت مدينة خان شيخون في محافظة إدلب لهجوم كيماوي سقط خلاله 100 قتيل بينهم أطفال هذا الأسبوع، مما دفع الولايات المتحدة لشن ضربات صاروخية على قاعدة جوية تابعة للنظام السوري.

ويُعتقد أن الطائرات التي نفذت الهجوم المشتبه به بالغاز السام انطلقت من قاعدة الشعيرات الجوية التي هاجمتها الولايات المتحدة فجر أمس.