طفل أمريكي يشنق نفسه بعد ادعاء صديقته بأنها ماتت (صور)

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

انتحر طفل أمريكي (11 عامًا) بعد ادعاء صديقته (13 عامًا) بأنها توفيت، حيث قامت بالترويج لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور علم الطفل بالخبر عبر صفحات الفيسبوك قرر تايسين بينز إنهاء حياته في منزله بولاية ميشيغان وسط غرب الولايات المتحدة عبر شنق نفسه.

وقالت صحيفة “نيويورك بوست” إن والدته كاترينا جوس وجدته وهو متدلٍ من حبل فسارعت إلى نقله للمستشفى منتصف الشهر الماضي قبل أن يتوفى منذ ثلاثة أيام.

وقالت كاترينا :”لقد صدق ابني خبر وفاة صديقته وقرر إنهاء حياته” مشيرة إلى أنها سترفع دعوى قضائية على صديقة ابنها للتسبب بموته.

وأضافت : “أنا غاضبة وحزينة جدًا لما حدث، أنا أعلم أنهم أطفال لكن فتاة عمرها 13 سنة تدرك تمامًا ما تفعل وتستطيع التمييز بين الخطأ والصواب، لذلك عليها تحمل مسؤولية هذه اللعبة الخطيرة التي أودت بحياة ابني”.

ونسبت الصحيفة لمتحدث باسم الشرطة قوله إنه سيتم اتخاذ قرار عما إذا كانت تلك الفتاة ستحاكم كشخص بالغ أم لا.