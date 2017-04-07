الحكومة المصرية تطرح وحدات سكنية وأراضي بالدولار لتوفير العملة الصعبة

المصدر: محمد منصور - إرم نيوز

قررت الحكومة المصرية طريق طرح وحدات سكنية وقطع أراضٍ بالدولار للمصريين العاملين بالخارج، في خطوة جديدة تسهم في إيجاد البدائل لتوفير العملة الصعبة.

وبحسب الخبراء، فإن من شأن ذلك أن يزيد وتيرة تحويلات المصريين من الخارج لتخفيف حدة أزمة العملة الصعبة على خلفية قرار تعويم العملة المحلية، والذي أسفر عن ارتفاع كبير للدولار وندرته في السوق المحلية.

وأعلن وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، تفاصيل المخطط الذي كشف عنه مؤخرًا بشأن طرح أراضٍ ووحدات سكنية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج، لافتًا إلى أن الحكومة ستطرح 3795 قطعة أرض و6217 وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة.

وقال هاني يونس الناطق باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم حجز الأراضي والوحدات السكنية عن طريق الإنترنت وسيكون الدفع من خلال تحويل بنكي على البنك المركزي بالدولار.

وأشار يونس، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إلى أن المشروع الجديد يعمل على استكمال مخطط المدن المتكاملة والمتطورة وفي الوقت نفسه تستفيد الدولة من حجم التحويلات القادمة من الخارج خاصة في ظل الأزمة الحالية.

وأضاف أن الوزارة تواصلت مع الجاليات المصرية بالخارج خلال مرحلة دراسة الجدوى من خلال وزيرة الهجرة نبيلة مكرم وأبدى الكثير من المصريين رغبتهم في الحجز بالمشروع.

ويشهد الاقتصاد المصري أزمات عديدة منذ ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من اضطرابات سياسية أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الأجنبية.

وفي إطار برنامج إصلاح يشكل أساس الاتفاق مع صندوق النقد، اتخذت مصر قرارًا في الثالث من نوفمبر عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وأدت جهود حماية الجنيه المصري إلى استنزاف احتياطيات البلاد لتنخفض من 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر.