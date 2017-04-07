13 استخدامًا لليمون في الصحة والأعمال المنزلية

المصدر: دلال قصري- إرم نيوز

يعد الليمون ثمرة ذات فوائد لا تحصى، ولكن هناك الكثير من الفوائد غير متعارف عليها لهذه الثمرة، وقدمت مجلّة “ذا برايت سايد” بعضاً من استخدامات الليمون المثيرة للاهتمام والتي تعد غير شائعة الاستخدام.

معقّم طبيعي

يمكنك صنع معقّم طبيعي في منزلك بتقشير حبة ليمون، ووضع القشور مع 150 ملا من الخل، اتركها ليلة كاملة ثمّ أضف إليها 150 ملا من الماء، وعبئها في زجاجة رذاذ، يمكنك استخدام هذا المحلول كمعقّم في جميع أنحاء منزلك.

تنظيف ألواح التقطيع

لتنظيف ألواح التقطيع وتعقيمها، استخدم نصف حبة ليمون كإسفنجة وافرك اللوح بها، يمكنك أيضاً أن ترشها بالملح قبل فركها، واتركها بعد ذلك لمدة 10 دقائق قبل أن تكرّر العملية مرّة أخرى.

تبيض الغسيل

لجعل الغسيل الأبيض أشدّ بياضاً، انقعه في محلول عصير الليمون وصودا الخبز لمدة نصف ساعة على الأقلّ قبل غسله.

العناية بالأظافر

للحفاظ على أظافر قوية وصحيّة، امنحيها حمّام تجديد مميّزا، فقط أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون إلى الماء الدافئ واغمري أصابعك فيه.

التخلّص من النمش

يساعد الليمون على التخلّص من النمش غير المرغوب فيه، أو البقع التي تظهر بسبب التقدّم في العمر، كلّ ما عليك فعله هو أن تأخذي شريحة من الليمون وتفركي بها وجهك.

تحسين عملية الهضم

يساعد شرب كوب من الليمون مع الماء والعسل صباحاً قبل الفطور، على تحسين عملّية الهضم، ويقوّي مناعة الجسم.

تنظيف الثلاجة

استخدمي إسفنجة منقوعة في عصير الليمون عند تنظيف ثلاجتك، وستنسين أمر الروائح غير المرغوبة فيها، ويمكنك صنع معطّر طبيعي بوضع بضع قطرات من عصير الليمون في غسالة الصحون أو سائل الجلي، ستجدين أن رائحة مطبخك قد أصبحت منعشة للغاية.

براعم جديدة

يمكنك استخدام الليمون للحصول على براعم جديدة وزراعتها، قومي بعصر حبة الليمون واحتفظي بنصف الليمونة المعصور، ضعي فيها البذور واملئيها بالتراب ثمّ ازرعيها في التربة للحصول على نبتة جديدة.

التخلّص من رائحة الأحذية

للتخلّص من رائحة الأحذية الكريهة، ضعي قشور الليمون داخل الحذاء واتركيها طيلة الليل، ستعمل قشور الليمون على امتصاص الروائح غير المرغوب فيها.

شمعدان الليمون

إنها طريقة مميزة وفريدة من نوعها للحصول على شموع جميلة ومميزة، أفرغي حبات الليمون أو البرتقال من اللب، واملئيها بالشمع الذائب واتركيه حتى يجفّ، لا تنسي فتيل الشمعة.

تحسين صحة الجسم

يتمتع مزيج عصير الليمون وصودا الخبز بخصائص قلوية ومساعدة للهضم، كما أنه ينظّم مستويات الكوليسترول السيئ، وفوق هذا يعطينا جرعة جيدة من فيتامين سي. أضف ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى عصير نصف حبة ليمون، ثمّ امزجه مع المياه المعدنية، واشربه لمدة أسبوعين متتاليين، ثمّ استرح لأسبوعين آخرين قبل معاودة الكرّة.

التخلّص من بقع التوت

عندما تقطّع التوت الطازج، لاشكّ أن يديك ستصبغان باللون الأحمر، للتخّلص من بقع التوت، يمكنك غسل يديك بعصير الليمون، ويمكنك أيضاً التخلّص من بقع التوت على الملابس بسهولة، اغسل الملابس المتسخة بالماء البارد ثمّ انقعها في محلول عصير الليمون لبضع دقائق.

التخلّص من الحشرات

لإبعاد النمل عن منزلك، قم برشّ عصير الليمون على النوافذ، كما يمكنك أن تستخدم أنصاف حبات الليمون مع القرنفل للتخلّص من البعوض.