شركة مشروبات غازية تسحب إعلانًا تلفزيونيًا بسبب إيحاءاته السياسية

المصدر: واشنطن - إرم نيوز -

سحبت شركة بيبسي كولا الأمريكية ” إعلانا أثار جدلا سياسيا بشبهة انه يسخر من المظاهرات والمسيرات الشبابية الرافضة لرئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو المتعاطفة مع قضايا العدالة الاجتماعية.

وكانت الشركة العالمية طرحت هذا الإعلان التلفزيوني يوم الثلاثاء الماضي لتعود وتسحبه الأربعاء مع بيان اعتذار يقول “بيبسي تسعى إلى نشر رسالة عالمية تدعو إلى الوحدة والسلام والتفاهم. من الواضح أننا أخطأنا المعايير ونعتذر عن ذلك”.

ويظهر الإعلان نجمة تلفزيون الواقع كندل جينر، وهي تغادر موقع التصوير للانضمام إلى حشد من المحتجين الشباب، الذين يبتهجون عقب منحها علبة بيبسي لشرطي لكي يشربها.

من ضمن الذين احتجوا على الإعلان بيرْنِيس إيْ كينغ، ابنة مارتن لوثر كينغ الصغرى، والممثلة سوزان ساراندون، حيث أخذوا على شركة المشروبات استغلال الحركات الاجتماعية والاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، في تسجيلها الإشهاري لأغراض تجارية بحتة.

المفارقة الفنية في الشريط هي انه يدمج صورة لمتظاهرة في مواجهة قوات مكافحة الشغب ذكَّرتْ الأمريكيين بلقطة مشابهة من قلب الاحتجاجات على قتل الشرطة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي آلتون سْتيرلينغ الصيف الماضي، حيث وقفتْ المتظاهرة ليشيا إيفانسْ آنذاك وقفة شجاعة في وجه قوات مكافحة الشغب كان لها تأثير بالغ في الرأي العام الأمريكي والعالمي.

موقع “ذا اتلنتيك” اعتبر الشريط نجاحاً فنياً كبيرًا حتى وان جرى سحبه واعتذرت شركته، وذكر الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتج فيها الشركة إعلانات برسائل سياسية أو اجتماعية مثيرة للجدل.