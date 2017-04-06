تدشين تمثال لأول رجل فضاء روسي في أمريكا

المصدر: مدني قصري - إرم نيوز

قال المتحدث باسم المؤسسة الروسية روسكوزموس أنه تم تدشين تمثال لرائد الفضاء الروسي يوري غاغارين في مدينة كولورادو سبرينغز، بولاية كولورادو الأمريكية، عشية انعقاد الندوة الـ 33 للفضاء.

وجاء تدشين التمثال، تكريمًا لأول رائد فضاء في المؤسسة الأمريكية للفضاء في كولورادو سبرينغز.

وحضر الحفل رئيس مؤسسة روسكوزموس، ايجور كوماروف، ونائب الرئيس للعلاقات الدولية سيرجي سافيليف، والمدير التنفيذي لبرامج الفضاء المأهولة لروسكوزموس سيرجي كريكاليف.

وقال ايجور كوماروف في حفل الافتتاح “آمل أن يكون تدشين التمثال تكريمًا ليوري غاغارين هنا في ولاية كولورادو سبرينغز، فهو يمثل حدثًا عظيمًا، ليس فقط للمهنيين ولكن أيضًا للشباب الذين يجلبون للصناعة الفضاء طاقة جديدة وأفكارًا جديدة”.

وكان غاغارين قد حلق لأول مرة في مركبة فضائية في العام 1961، لكن وبعد قيامه بدورة واحدة حول الأرض هبطت المركبة على الأرض، بسبب خلل في جهاز الفرملة ما أدى إلى هبوط الكبسولة التي أقلت غاغارين في غير المكان المحدد سابقًا. ولهذا لم يكن هناك أحد في استقبال غاغارين عند الهبوط. وفيما بعد جرى استقبال حافل لغاغارين بموسكو وحصل على تلك الشهرة المنقطعة النظير في العالم.