بارجة حربية تقصف مناطق متفرقة في أبين اليمنية

المصدر: عدن - إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن بارجة حربية مجهولة قصفت منطقة “وادي الصنيف” في “خبر المراقشة” بمحافظة “أبين” اليمنية بصاروخ، دون ورود معلومات بشأن سقوط ضحايا حتى الآن.

وذكر موقع “عدن الغد”، نقلاً عن شهود عيان أن دوي انفجار هائل هز المنطقة عقب سقوط الصاروخ، لافتين إلى أن القصف لم يخلّف أي ضحايا.

من جهتها، قالت مصادر إعلامية يمنية إن البحرية الأمريكية استهدفت، بصواريخ “كروز”، تجمعاً لعناصر تنظيم “القاعدة” بمنطقة “خبر المراقشة” في محافظة أبين”، دون أي تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي.

وليست هذه المرة الأولى التي تقصف بوارج حربية مناطق متفرقة في محافظة أبين، حيث سبق أن سقطت صواريخ بالقرب من قرية “القوز” القريبة من مديرية “مودية” بمحافظة “أبين” اليمنية.

وأحدثت تلك الصواريخ حالة من الذعر بين سكان المناطق المستهدفة، والتي يحتار أهلها في تحديد مصادر الصواريخ وأسباب الانفجارات الناجمة عنها كل مرة، قبل أن تتوارد المعلومات.