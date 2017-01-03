“ميكروسوفت” تطور سيارات ذاتية القيادة

المصدر: لاس فيغاس - إرم نيوز

ذكرت شركة “ميكروسوفت” الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، أنها وعدة شركاء لها في تطوير السيارات ذاتية القيادة أنها سوف تكشف خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي 2017 ، والذي يستمر من 4 إلى 8 كانون الثاني/يناير بمدينة لاس فيجاس، عن رؤيتها المجمعة بشأن انتقال آمن من أول نقطة إلى آخر نقطة عبر قيادة آلية إلى حد بعيد بالبرهان والتجربة.

وفي موقعها على الإنترنت ، قالت الشركة الأمريكية إن الحضور سوف يرون كيف يمكن للسيارات أن “تتحدث” إلى السيارات الأخرى ، وتراقب ما يحدث حولها لتحسين مستوى الأمان ، وكيف يمكنها أن تتأقلم مع أنماط القيادة المختلفة .

كما يتعرف الحضور خلال المعرض على كيفية تمكن هذه التكنولوجيات البازغة من إتاحة أنماط جديدة ومرنة من التأمين.

وقال نائب رئيس شركة “ميكروسوفت” ،كفين دالاس، :”بما أن السيارات تزداد ذكاء ، فإنها تحتاج للمزيد من البرامج والقدرات التحليلية … لابد أن تكون السيارات ذاتية القيادة آمنة ومؤمّنة تماما”.