كيف قاد القدر أردنيًّا ليموت في قبر والدة رئيس الوزراء؟ (فيديو)

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

توفي مواطن أردني، يبلغ من العمر 62 عامًا، أثناء تشييع جثمان والدة رئيس الوزراء هاني الملقي، التي وافتها المنية، أمس الأحد.

وكان الرجل يشارك في تشييع الجثمان، اليوم الإثنين، ولدى قيامه بالنزول للقبر لإدخال الجثة سقط مغشيًا عليه رغم محاولات إسعافه الفوري من قبل وزير الصحة شخصيًا، الذي كان يحضر مراسم الدفن في مقبرة إربد شمال البلاد.

وبحسب خلدون حتاملة نائب رئيس بلدية إربد الكبرى، فإن وزير الصحة حاول إنقاذ حياة الرجل وقدم له الإسعافات الأولية، إلا أن أعراض الجلطة كانت بادية عليه حيث تمّ نقله بنفس سيارة الإسعاف التي نقلت بها جثة والدة رئيس الوزراء إلى مستشفى “الأميرة بسمة”، إلا أنه توفي على الفور.

وأشار إلى أن الرجل المتوفى تربطه صلات قرابة بوالدة رئيس الوزراء ويدعى محمود محمد حتاملة ويبلغ من العمر 62 عامًا.

ودفنت والدة رئيس الوزراء في جانب قبر زوجها رئيس الوزراء الأردني الأسبق فوزي الملقي الذي سبق أن تسلّم رئاسة الوزراء في فترة الخمسينيات من القرن الماضي.