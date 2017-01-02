مركز تجاري يعرض أفلامًا إباحية على شاشات عملاقة (فيديو)

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

ارتكب عامل في الصين، خطأ فادحًا أثناء قيامه باختبار شاشة عرض إعلانات عملاقة، ما أدى لعرض فيلم إباحي عليها أثناء تجربتها، في مركز “نينغبو تيانولن” للتسوق بمدينة “نينغبو” في الصين.

وسلطت صحيفة “ميترو” البريطانية، الضوء على الخطأ الذي ارتكبه العامل الصيني أثناء تجربة الشاشة ما أدى لعرض الفيلم الإباحي أمام جموع من الناس كانت موجودة في المركز.

وبحسب الصحيفة، كان الفيديو الإباحي محفوظًا على جهاز “لابتوب” العامل، ولكن عندما رحل وترك “اللابتوب” يعمل على التشغيل التلقائي، تمّ عرض الفيلم.

وأجرت شرطة “يينزهو”، التي تمّ إبلاغها بالحادث، تحقيقًا مع العامل حول الموضوع.

وقال أحد حراس الأمن: “كان محتوى الفيديو بذيئًا للغاية، وأنا أخجل أن أتحدث عنه، ولكن بعض الناس وجدوا العرض الإباحي مضحكًا للغاية”.