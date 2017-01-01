تعرّف على أنواع الذبحة الصدرية وأسبابها ؟

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

إذا كنت تشعر بضغط في الصدر، فهذا يعني بنسبة كبيرة أنك تعاني من الذبحة اللوزية أو ما يعرف بـ”الخناق الصدري”، أو “الذبحة الصدرية”.

ويعرف الأطباء هذا المرض بأنه ” ألم في الصدر يحدث بسبب عدم تدفق الدم بشكل كاف إلى جزء من القلب، ويعتبر أحد أعراض أمراض القلب”.

ويشير المختصون إلى وجود أنواع مختلفة من الذبحة الصدرية، هي:

1- الذبحة اللوزية / الصدرية المستقرة:

هي الأكثر شيوعًا، وتحدث نتيجة للنشاط البدني أو الإجهاد، وعادة ما تستغرق بضع دقائق، وهي ليست نوبة قلبية، ولكن يمكن أن تكون علامة على أنك عرضة لها، ويفضل استشارة الطبيب عند حدوثها.

2- الذبحة اللوزية / الصدرية غير المستقرة:

تحدث أثناء وقت الراحة، ويكون الألم قويًا وطويل الأمد، وتحدث عدة مرات، وتعتبر إشارة إلى أن الشخص على وشك الإصابة بنوبة قلبية.

3- الذبحة اللوزية / الصدرية المتفاوتة:

نادرة الحدوث، فقد تحدث في الليل أثناء النوم أو الراحة، حيث يحدث تشدد مفاجئ لشرايين القلب، وتسبب الكثير من الألم.

ويعدد الأطباء أسباب الإصابة بالأنواع السابقة فيما يلي:

يرجع السبب الأكثر شيوعاً في الإصابة بأمراض القلب والذبحة الصدرية عادة، إلى مادة دهنية تسمى “اللويحات”، تتراكم في الشرايين، وتمنع تدفق الدم إلى عضلة القلب، ما يفرض على القلب أن يعمل مع كمية أقل من الأكسجين، ما يسبب الألم.

وقد يكون السبب أيضًا حدوث تجلط في الدم داخل شرايين القلب، ما يسبب نوبات قلبية.

وهناك أسباب أخرى أقل شيوعًا من آلام الصدر، وهي:

1- انسداد في شريان رئيسي في الرئتين (الانسداد الرئوي).

2- توسع في القلب (اعتلال عضلة القلب الضخامي).

3- ضيق صمام في الجزء الرئيسي من القلب (تضيق الأبهر).

4- تورم في كيس حول القلب (التامور).

5- تمزق في جدار الشريان الأورطي، أكبر شريان في الجسم (تسلخ الأبهر).