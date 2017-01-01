في حال إثبات فساده.. هل يستقيل نتنياهو الأربعاء المقبل؟

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيمثُل للتحقيق، الأربعاء المقبل، في شبهات فساد.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن نتنياهو سيمثل أمام محققي الشرطة الأربعاء المقبل للتحقيق بشبهات فساد بإساءة الائتمان وتلقي هدايا خلافاً للقانون.

وأشارت إلى أنه لا تُعرف بعد الفترة الزمنية التي سيمثُل خلالها نتنياهو للتحقيق، لكنها نقلت عن مصادر بالشرطة توقعهم أن يتطلب الأمر مزيداً من اللقاءات بين رئيس الوزراء والمحققين.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية محلية، إن نتنياهو مشتبه بحصوله على إكراميات كبيرة من رجُليْ أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر أجنبي، دون الكشف عن أسمائهما.

وفي حال إدانة النيابة العامة لنتنياهو في شبهات الفساد فإنه يتعيَّن عليه الاستقالة من منصبه وهو ما يفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة.

ونفى نتنياهو، شبهات الفساد وقال في بيان نقلته الإذاعة نفسها أمس الأول الجمعة إن ما نسب إليه “لا أساس له من الصحة”.