دبلوماسيون روس يغادرون أمريكا تنفيذًا لقرار الطرد

المصدر: موسكو – إرم نيوز

ذكرت وكالات أنباء روسية، أن الدبلوماسيين الروس الذين طُردوا بموجب أمر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، غادروا واشنطن، اليوم الأحد.

ونقلت هذه الوكالات عن المركز الإعلامي لسفارة موسكو في واشنطن، قوله إن “الطائرة أقلعت وغادر الجميع”.

وكان أوباما أمر بطرد 35 ممن يشتبه بأنهم جواسيس كما فرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين، فيما يتعلق باختراق إلكتروني لمنظمات سياسية أمريكية خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

في المقابل، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم طرد أي أحد ردًا على ذلك، وقال إنه “سيدرس أفعال الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى المنصب في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، عندما يقرر الخطوات المقبلة في العلاقات الروسية الأمريكية”.