كيف أفزع هذا الشاب المشاكس مدرب القفز بالمظلات؟ (فيديو)

المصدر: أبانوب سامي-إرم نيوز

حلّق شاب متهور، على ارتفاع آلاف الأمتار في الهواء، عندما قرر خداع مدرب القفز بالمظلات وإخافته.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يُظهر الفيديو، الشاب وهو يبدأ فجأة في التشنج والصراخ، بينما يحلق الإثنان في السماء.

ويحاول المدرب تهدئة ضيفه، ولكنه سرعان ما بدأ في الذعر، عندما أمسك الشاب قلبه، وارتعشت ذراعه.

عندما لم يستطع الشاب المخادع الاستمرار في خداع المدرب المتوتر، كشف له المزحة، ومن جانبه تقبل الأخير الأمر، ضاحكًا.

وحقق المقطع 66 ألف مشاهدة في بضعة أيام فقط، وقد أحب المشاهدون ما رأوه.

وكتب أحد مستخدمي اليوتيوب: “لقد أفزعه للغاية!”، وعلّق آخر: “لابد أن هذا المدرب كان منزعجاً جداً”.

وأضاف آخر: “أتساءل ما الانتقام الذي يخطط له المدرب.. إسقاط الرجل؟”.

ولكن هذه ليست المزحة الأولى التي تشعل الإنترنت هذا الأسبوع، فقد أقنعت عائلة قاسية شابًا أنه فاز باليانصيب.

ولعبت فتاتان أقوى مزحة في عيد الميلاد على بعضهما بعضا، وكشف شاب أعضاءه التناسلية للنساء، في أماكن عامة.