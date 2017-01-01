شبكة حقوقية: النظام السوري خرق وقف إطلاق النار 51 مرة‎

المصدر: دمشق - إرم نيوز

رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 51 خرقاً لوقف إطلاق النار، بعد يومين من اتفاق أنقرة للتهدئة، اعتباراً من يوم الجمعة الماضي.

ووثّق تقرير الشبكة السورية، اليوم الأحد، خروقات من قوات النظام السوري والمجموعات الأجنبية المسلحة الموالية لها، في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، ومناطق تخضع لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة و”جبهة فتح الشام”، كمحافظات إدلب وحمص ودرعا وحماة، ما أسفر عن مقتل أحد مسلحي المعارضة.

وأشار التقرير إلى أن الخروقات وقعت عبر عمليات قتالية واعتقالات، حصلت معظمها في ريف دمشق، حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ 14 خرقاً، تلتها حمص، والتي شهدت 11 خرقاً، ثم درعا بـ 10 خروق، ثم حماة بـ 9 خروق، وإدلب بـ 7 خروق.

وأوضح التقرير أن “جميع خروقات اليوم الأول صدرت عن النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذين اعتبرهما التقرير المتضررين الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة”.

وطالب التقرير “النظام الروسي باعتباره ضامناً أساساً للاتفاق، بالضغط على النظامين السوري والإيراني، للالتزام الجدّي ببنود الاتفاق، وإلا فإن مصيره سيكون الفشل الحتمي”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة الماضية بعد موافقة النظام السوري والمعارضة، على تفاهمات روسية – تركية.

وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في “أستانة” عاصمة كازاخستان، برعاية أممية – تركية – روسية، قبل انتهاء يناير/ كانون الثاني الجاري.