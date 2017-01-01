بعد خصام امتد 20 عامًا.. ياباني يصالح زوجته في لحظات مؤثرة (صور وفيديو)

المصدر: طوكيو - إرم نيوز

خاصم رجل ياباني زوجته ولم يتحدث إليها مطلقًا لمدة 20عامًا، بعد أن غضب من شيء قالته له، رغم أنهما بقيا يعيشان سويًا في المنزل نفسه.

وأصرَّ اوتو كاتاياما على عدم التحدث مع زوجته يومي، طوال تلك الفترة، رغم محاولاتها العديدة التكلم معه والطلب منه أن يكف عن مخاصمتها.

وفي النهاية أذعن الزوج لوساطة قامت بها محطة تلفزيون يابانية بناء على طلب ابنه يوشيكي البالغ من العمر 18 عامًا، والذي قال للتلفزيون: “نطلب منكم المساعدة بحل هذه المشلكة بين والديّ لأنني لم أشاهدهما يومًا يتحدثان مع بعضهما”.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي الزوج وهو يتصالح مع زوجته بينما جلس أبناؤهما على مقربة منهما وهم يبكون من الفرحة.

وقال كاتياما لزوجته: “لم نتكلم مع بعضنا منذ فترة طويلة… أنتِ كنت قلقة على الأطفال وأنا أعرف أنك تحمّلت الكثير لذلك أنا ممتن لك كثيرًا”.

وردَّت زوجته: “أنا شاكرة لك أيضًا… وآمل أن نعمل سوية منذ هذه اللحظة”، فقال : “أنا آمل ذلك أيضًا”.

وأوضح كاتياما في وقت لاحق، أنه كان يخاصمها بسبب الغيرة من الاهتمام المبالغ به، والرعاية التي تعطيها للأطفال، مقارنة بما تفعله معه.

وقال في البرنامج: “أنا كنت غيورًا ومستاءً نوعًا ما، وليس هناك سبيل لتغيير الماضي الآن على ما أظن”.