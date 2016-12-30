كشف حقيقة تصرف مثير للجدل لضابط سعودي كبير (فيديو)

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام محلية ومدونون سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، حقيقة مقطع الفيديو الذي ظهر فيه ضابط رفيع المستوى في الجيش السعودي وهو يضع عقالين فوق رأسه، في تصرف غريب أثار سخرية البعض قبل أن تنكشف أسباب تصرف الضابط بهذا الشكل.

وكان اللواء الركن ظافر الشهري قائد المنطقة الشمالية الغربية للسعودية، قد ظهر وهو يلقي خطاباً في حفل تكريم أهالي قتلى الجيش السعودي في مدينة تبوك، فيما كان لافتاً للعيان ولمن شاهد مقطع الفيديو أن الشهري يضع عقالاً فوق عقاله الأصلي.

وتسبب مقطع الفيديو في جدل واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسخرية من بعض المدونين الذين قال بعضهم إن “الشهري اعتقد أن عقاله سقط منه، فقام بحمل العقال الموجود على الأرض بجانبه ووضعه على رأسه”.

واتضح لاحقاً أن الشهري نال إعجاباً كبيراً داخل القاعة التي كان يلقي فيها كلمته، إذ أن العقال الثاني الذي وضعه على رأسه هو لوالد أحد الضباط القتلى في الجيش السعودي كان قد رماه له خلال إلقاء كلمته ليحمله الشهري ويضعه على رأسه.

وقالت تقارير محلية إن والد النقيب عبدالرزاق الملحم، الذي كان أحد الحضور، هو من رمى عقاله أثناء إلقاء اللواء الشهري كلمته، مبيناً له أن ما “قام به ابني واجب ديني ووطني لا نُشكر عليه”.

وأضافت أن اللواء الشهري قام بوضع العقال على رأسه تقديراً للوالد، وهو ما بدا واضحاً من خلال التصفيق الحار من قبل الحضور لتصرف الشهري الذي اعتذر فيما بعد عن إكمال كلمته بسبب تأثره بمواقف الأهالي وتضحيات أبنائهم.