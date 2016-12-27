بالفيديو.. قبل عام 2050 سيتزوج البشر من روبوتات شرعيًا!

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

أكد خُبراء أن الإنسان سيتمكن من الزواج من روبوتات شرعيًا قبل حلول العام 2050، وأن نظرة اللامعقول والخجل من اتباع هذه الخطوة ستختفي، كما حدث مع زواج المثليين الذي كان عارًا ليُصبح رمزًا وحقا قانونيا.

التصريحات النارية المُثيرة للجدل، أًطلقت في مؤتمر “الحب والجنس مع روبوت” والذي عُقد مُؤخرًا في جامعة غولدسميث ومقرها العاصمة البريطانية لندن، حيث توقع فريق من الخبراء المشاركين ارتفاع درجة حب البشر للروبوتات يومًا بعد يوم، ليصبح الأخير أكثر من مجرد مساعد رقمي ومنزلي، وليتحول إلى النصف الآخر للإنسان وشريكه في الحياة قريبًا.

وقال الكاتب البريطاني ديفيد ليفي، مؤلف كتاب “البشر وحب الروبوت”، وأحد المُشاركين في المؤتمر في مُداخلة له، “يبدو هذا وكأنه حالة غريبة جدًا، ولكن مرة أخرى في التاريخ كان هناك العديد من الأشياء التي كانت محرجة، ولكنها أصبحت اتجاهًا سائدًا في الوقت الحاضر، ولسنوات قليلة مضت، كانت المثلية الكلمة الأكثر إثارة للقلق، ولكن الآن أصبح شيئًا رمزيًا”.

ولكن أسئلة كثيرة طُرحت وأثارت جدلاً في المؤتمر، مثل هل الروبوتات لديها عواطف وتقع في الحب وتُمارس الجنس؟

واكتفى الخبراء المُناصرون للفكرة، بالاستعانة بأدلة مرئية لحالات وقعت بغرام أجهزة روبوتية في اليابان وكوريا الجنوبية.

في حين كان بعض الخبراء المُشاركين أقل اقتناعًا، إذ عقّب أُستاذ جامعة العلوم التطبيقية في سويسرا، أنه يعتقد أن زواج الإنسان من روبوت يُمكن أن يُصبح قانونيا بحلول عام 2050 مجرد الاستجابة لضغط الرأي العام.