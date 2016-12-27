نظام حاسوبي جديد يحوّل خط اليد إلى أحرف ديجيتال (فيديو)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أعلنت شركة “سيرش لينك” أنها تعمل على تطويرنظام حاسوبي متكامل، قادر على فهم وتحليل الكتب المكتوبة باليد، وتحويلها إلى إلكترونية.

وقالت صوفي كويدنس، مؤسسة ومديرة الشركة، إن الأخيرة تعمل أيضا على تطوير وبناء قاعدة معلوماتية، يسهل عليها العمل فيما بعد في التعامل مع أساليب الكتابة المختلفة بخط اليد، وفق موقع “فينتشر بيت” التقني.

وتمكنت كويدنس، من خلال شركتها الأم (Quidenus Robotic) من تطوير آلة مسح، قادرة على تطوير الكتب المطبوعة إلى “ديجيتال” بشكل سهل ومثالي وسريع وموفر للوقت، حيث أنه قادر على مسح 2500 صفحة في الساعة الواحدة.

وأشارت، إلى أن النظام الذي تطوره حاليًا، يشرف عليه ويصحح عمله مجهود بشري، لكنها تهدف قريبًا أن يعتمد النظام بشكل كامل على نفسه، في التحليل والتصحيح، والخروج بالمنتج “الديجيتال” النهائي، دون أي تدخل بشري.