3.4% نسبة ارتفاع التضخم بالكويت في نوفمبر الماضي

المصدر: الكويت - إرم نيوز

أظهرت بيانات الإدارة المركزية الحكومية للإحصاء في الكويت، اليوم الأحد، ارتفاع التضخم محليًا بنسبة 3.4% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015 الذي سجل 3.1%.

وقالت الإدارة في تقريرها الشهري حول التحليل الإحصائي لأسعار المستهلك، إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.14 % خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وذلك على أساس شهري.

وأوضحت، أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسة الأولى “الأغذية والمشروبات” ارتفع في نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.19 % مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015 في حين انخفضت على أساس شهري قدره 0.39 %.

وأضافت أن الرقم القياسي في المجموعة الثانية “السجائر والتبغ” ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري واستقر على أساس سنوي، في حين انخفض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة “الكساء وملبوسات القدم” خلال نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 1.09 % على أساس سنوي وبنسبة 0.78 %على أساس شهري.

وقالت الإدارة إن معدل التضخم في المجموعة الرابعة “خدمات المسكن” ارتفع بنسبة 7.40% على أساس سنوي، وكذلك ارتفع في المجموعة الخامسة “المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة” 2.15% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن المجموعة السادسة “الصحة” شهدت ارتفاعًا في معدل التضخم خلال نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 1.86%على أساس سنوي في حين قفزت المجموعة السابعة “النقل” على أساس سنوي بنحو 10% وشهدت انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.64% في حين ارتفعت المجموعة الثامنة “الاتصالات” على أساس سنوي بنسبة 0.2%.

ولفتت إلى أن معدل التضخم في المجموعة التاسعة “الترفيهية والثقافية” ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.16 %، كما ارتفعت المجموعة العاشرة “التعليم” على أساس سنوي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.70%.

ونوهت إلى أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الـ11 “المطاعم والفنادق” ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.92 %، بينما ارتفعت المجموعة الأخيرة “السلع والخدمات المتنوعة” ارتفاعًا سنويًا بنسبة 0.92%

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت، أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عمومًا بين فترتين إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشرًا أساسيًا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.