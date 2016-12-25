حفل حناء مراد يلدريم وإيمان الباني على الطريقة المغربية

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

احتفل النجم التركي مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني بحفل الحناء في اسطنبول، ليلة السبت، على الطريقة المغربية، بحضور سلمى بوسيل زوجة النجم تامر حسني، الذي غاب عن الحفل لمنعه من السفر بمطار القاهرة لعدم تجاوزه سن الأربعين، طبقًا للإجراءات الأمنية الجديدة للمطار.

ومن أبرز الضيوف الذين شاركوا العروسين وعائلتيهما الفرحة، ملكة جمال إفريقيا وملكة جمال المغرب والفائزة بلقب مليحة العرب 2014 فاتي جمالي، والتي تعرف عليها الجمهور في برنامج “رامز بيلعب بالنار” الذي صوره رامز جلال بالمغرب، حين كانت تقوم بدور المذيعة التي تحاور الضيوف قبل بداية المقلب.

ونشرت سلمى بوسيل فيديو من الحفل على حسابها في “إنستغرام”، وظهرت فيه بلباس مغربي وردي اللون يجمع بين “القفطان” و”الكندورة”، وكانت ترقص على نغمات الموسيقى الشعبية المتداولة في الأعراس المغربية.

ويمكن أن نفهم أن الصديق الذي تحدث عنه تامر حسني في مطار القاهرة، وقال إنه يريد حضور حفل زفافه ليس سوى الممثل التركي مراد يلدريم.