ما قصة إسحق رابين الأردني الذي تزوج فتاة إسرائيلية؟

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

حظي زواج إسحق رابين الأردني، الذي يعمل في وحدة عسكرية بالجيش الإسرائيلي، من فتاة إسرائيلية، أمس الجمعة، في ساحل البحر الأحمر، بمشاركة واسعة من مئات الإسرائيليين والعرب.

والشاب الأردني الجنسية، بدأت فصول قصة منذ ولادته في الأردن في نوفمبر من العام 1995، عندما قررت عائلته تسميته على اسم رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين، بعد مرور شهرين على عملية اغتياله، الأمر الذي رفضته العشيرة الأردنية مما دفع أسرته لترك الأردن والذهاب إلى إسرائيل والعيش فيها بمدينة إيلات.

وعندما كبر رابين، التحق بالجيش الإسرائيلي، ليكون ضمن وحدة حرس الحدود في منطقة إيلات، أما العروس أوديل فعاكنين، فهي إسرائيلية مهاجرة سبق وتعرف عليها إسحق في ناد لتعلم اللغة العبرية.

ولم يعرف إسحق رابين، عن بلاده الأصلية أي شيء، بل تربى ونشأ على أنه شاب إسرائيلي يهودي متنكراً لكل جذوره العربية والإسلامية.

وحظيت قصة الشاب الأردني الجنسية، باهتمام إعلامي إسرائيلي كبير، حيث استثمرتها وسائل الإعلام العبرية في تلميع صورة إسرائيل، على أنها الوجهة المفضلة للباحثين عن الحياة والمستقبل في الشرق الأوسط.

وقال رابين في عدة تصريحات سابقة: “أنا في إسرائيل منذ كنت طفلا ولا علاقة لي بأقاربي في الأردن، وأنا أحافظ على العادات اليهودية وعلى حرمة يوم السبت”.