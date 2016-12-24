أمريكي يموت حزنًا بعد وفاة زوجته بساعات (صور)

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

توفي زوجان أمريكيان مسنان بفارق ساعات قليلة عن بعضهما البعض بعد زواج دام نحو 64 عامًا رغم أن الزوجة لم تكن تعاني من مشكلات صحية خطيرة.

وكان الزوج ترانت ونستيد (88 عاماً) قد نقل للمستشفى في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية بعد تعرضه لفشل كلوي وأصرت زوجته دولوريس (83 عاماً) على البقاء معه ممسكة يده طوال فترة بقائه في المستشفى.

وبعد فترة قصيرة بدأت صحة ترانت تسوء نقل إثرها لوحدة العناية المركزة فيما تعرضت زوجته فجأة لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ في نفس اليوم.

بعد ذلك تم نقل الزوجين إلى نفس الغرفة في المسسشفى وظل ممسكاً بيد زوجته لفترة قبل أن يهمس ابنه ايدي في أذنه بأنها توفيت.

وقالت ابنته شيريل إن والدها مال تجاه زوجته وقبلها ثم توفي بعد عدة ساعات، مضيفة بأنه رحل نتيجة “تحطم قلبه” من الحزن.