حصلت على الطلاق و 140 ألف دولار وسيارة BMW فقط لأنها تؤيد ترامب‎

حصلت سيدة أمريكية ذات توجه جمهوري على طلاق محمّل بالهدايا من زوجها الديمقراطي، بعد أن سبب تأييدها وتمسكها بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فشل علاقتهما.

وأطلقت صحيفة “واشنطن بوست” على طلاق الجمهورية لين أرونبيرغ، التي تدير وكالة للعلاقات العامة، من زوجها القانوني والسياسي الديمقراطي ديف أرونبيرغ اسم “الطلاق الترامبي” باعتبار أن شخصية الرئيس الجدلية كانت سببًا في إنهاء علاقة الزوجين وإفشال رابطتهما الزوجية.

من جانبها قالت لين: “بعد التفكير كثيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، قررنا بكل احترام وود إنهاء زواجنا. ومع ذلك، فإننا حريصون على البقاء صديقين مقربين. ونحن نطلب دعمكم في الحفاظ على الخصوصية لنبدأ بالانتقال لفصل جديد من حياتنا”.

ووصفت كيف أنها سوف تتلقى مبلغ 100 ألف دولار فوائد مقابل التوقيع على ورقة الطلاق، وأوضحت بصراحة أنها ستحصل على سيارة BMW جديدة إضافة إلى مبلغ 40 ألف دولار نقدًا.

وينتمي الزوج للحزب الديمقراطي، ويشغل منصب المدعي العام لولاية فلوريدا، ويتطلع إلى الترشح لعضوية “الكونغرس الأمريكي”.

إلى ذلك، ذكر بيان صحفي مشترك للزوجين، إن عدم وجود الأطفال والأفكار السياسية المتعارضة كانت جزءًا من الأسباب وراء هذا الانفصال.

وقال البيان: “إن لين الجمهورية القوية والمؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شعرت بأنها معزولة بصورة متزايدة في هذا الزواج”.