بالفيديو.. يزيد الراجحي يفاجئ السعوديين بهدية غريبة الشكل وباهظة الثمن

أثار بطل سباق الراليات ورجل الأعمال السعودي الشاب، يزيد الراجحي، جدلاً واسعاً بين مواطنيه الذين انقسموا بين معجب ومستاء من قيامه بتوثيق عملية شرائه لسيارة فارهة بطريقة غير مسبوقة.

وكان الراجحي، قال عبر حسابه بموقع “سناب شات” لمتابعيه الكثر، إنه قرر أن يهدي نفسه هدية كونه لم يتلق أي هدية منذ العيد، وسیتظاھر بأنه لا يعلم بالهدية وسیفاجئ نفسه بها.

وكانت المفاجئة بعد قراءته لبطاقة الإهداء الموجهة منه إليه، أن الهدية المخبأة خلف صندوق أبيض عملاق ما هي إلا سيارة فارهة من نوع “بوغاتي” التي يقدر سعرها بأكثر من عشرة ملايين دولار، على حد وصف بعض الناشطين.

وأثارت سنابات الراجحي التي تم تجميعها في مقطع فيديو واحد، انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ردود فعل متباينة من تصرف الشاب المعروف على نطاق واسع في المملكة بثروته وشهرته كسائق راليات حاصل على بضع بطولات.

وعلى موقع “تويتر” الذي يجمع ملاين السعوديين، تصدر الوسم ” #يزيد_الراجحي” قائمة الترند في السعودية بسبب العدد الكبير من المغردين السعوديين الذين اتهمه فريق منهم بالتبذير والتباهي بالمال والغرور، فيما أبدى آخرون إعجابهم بطريقته الغريبة ومشاركة متابعيه فيها.

وعلق الناشط والمدون السعودي المعروف، حماد الشمري، على تصرف الراجحي بقوله “#يزيد_الراجحي عقدة النقص هي شعور الإنسان بوجود عيب في شخصيته يشعره بالضيق والتوتر مقارنة بالآخرين”.

وكتب إبراهيم المنيف‏ في نقد حاد أيضاً “لست محتاجاً كي أحسد! ولست متضرراً كي احقد! ولكن أسعى لتوعية عقول تنبهر بشخص، يدركون أنه لولا ثروته لأصبح في أعينهم (بلا قيمة)!”.

وعلق الكاتب إبراهيم السليمان في سياق ناقد آخر “#يزيد_الراجحي لا أستطيع أن أرسم لك كيفية وطريقة تصرفك بأموالك فهذا حق أصيل لك وحدك، لكنك تستطيع أن تكون عضوا فعالا في المجتمع بالطرح الهادف”.

وعلقت المغردة أريج الحزيمي في سياق مغاير مبديةً إعجابها بتصرفه “#يزيد_الراجحي بفهم ليش تنتقدونه وليش الحسد ليش مافيه ماشاء الله الله يبارك له ويرزقنا خير مثله؟ إذا مو عاجبك لا تتابعه وانتهى”.

وكتبت مغردة أخرى ممتدحة الراجحي وتصرفاته “#يزيد_الراجحي تابعته فترة ماحسيته يتباهى، إنسان يتبع مقولة أو حكمة مد رجولك على قد لحافك، ويتبع الآية وأما بنعمة ربك فحدث، ليه لا”.

وقالت المغردة رحاب‏ “يا أخي هو حر وشي طبيعي الي يسويه، ليش الانتقاد الزايد! عندي فلوس وبتفشخر على كيفي، ولو أحد بمكانه بيسوي نفسه، فبلاش المثالية يا إخوان”.